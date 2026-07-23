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بزرگ ترین و جدیدترین زمین بازی نسل سوم کودکان مشهد با نام پویا پارک در بوستان کوهسنگی این شهر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد امشب در حاشیه بهره برداری از این زمین بازی گفت: این زمین بازی به مساحت هفت هزار مترمربع و چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع کفپوش ایمن بازی به عنوان یکی از بزرگ ترین و مدرن ترین زمین های بازی نسل سوم کشور با رویکردی نوین و بر پایه استانداردهای روز دنیا طراحی شده است.
حسین مختاری افزود: در طراحی این مجموعه، نگاه صرف به نصب تجهیزات بازی کنار گذاشته شده است و تلاش شده فضایی پویا، خلاق و تعاملی ایجاد شود که علاوه بر سرگرمی به رشد مهارت های حرکتی، تقویت خلاقیت، افزایش اعتماد به نفس و توسعه مهارت های اجتماعی کودکان کمک کند.
وی با بیان اینکه بازی یکی از مهم ترین نیازهای دوران کودکی و نقشآفرین در سلامت جسم و روان کودکان است، اظهار کرد: فضاهای بازی استاندارد زمینه افزایش تحرک، کاهش وابستگی به فضای مجازی، تقویت ارتباطات اجتماعی و شکل گیری خاطرات ماندگار خانوادگی را فراهم میکنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد ادامه داد: این طرح با مطالعه نیازهای واقعی کودکان، بهره گیری از اصول نوین روان شناسی کودک و الگوهای روز طراحی فضاهای شهری اجرا و تلاش شده محیطی فراتر از زمین های بازی سنتی برای خانواده ها فراهم شود.
مختاری گفت: در این مجموعه، فضاهای متنوعی برای گروه های مختلف سنی از جمله رینگ مهارت و تندرستی، زمین های تلاش، پویش، کاوش، رشد و زمین تعادل پیش بینی شده که هر بخش با هدف تقویت توانایی های جسمی، ذهنی و اجتماعی کودکان طراحی شده است.
وی افزود: ایمنی کودکان در تمامی مراحل طراحی و اجرا از اولویت های اصلی این طرح بوده و تمامی تجهیزات، کفپوش ها و فضاهای بازی مطابق استانداردهای روز طراحی شده اند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: توسعه زمین های بازی نسل سوم بخشی از رویکرد سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد برای ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و افزایش نشاط اجتماعی است.