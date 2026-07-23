با حضور نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و مسئولان استانی اجتماع بزرگ اصناف و بازاریان تبریز برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل(ره) و رهبر شهید امت اسلامی در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام ماندگاری استاد حوزه و دانشگاه در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت اسلامی با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت:خون رهبر شهید امت اسلامی روح تازه‌ای در کالبد امت اسلامی دمید و امروز ملت‌های آزاده با الهام از مکتب ایشان راه عزت، استقلال و دفاع از مظلومان را با استقامت بیشتری ادامه می‌دهند.

وی با تاکید بر ضرورت تبعیت از ولایت گفت: اگر جامعه اسلامی مطیع ولایت باشد و هر فرد در هر جایگاهی از انقلاب اسلامی دفاع کند می‌توان بر همه مشکلات و توطئه‌های دشمنان غلبه کرد.

حجت الاسلام ماندگاری رمز ماندگاری انقلاب اسلامی را ولایتمداری، ایمان مردم و مقاومت در برابر دشمنان دانست و اظهار کرد: هر جا ملت ایران بر این اصول پایبند بوده دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.

وی با اشاره به نقش تاریخی اصناف و بازاریان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی افزود: بازاریان همواره در کنار ولایت، انقلاب اسلامی و مردم بوده‌اند و امروز نیز وظیفه مهمی در حفظ وحدت، حمایت از تولید و تقویت اقتصاد کشور بر عهده دارند.

استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه عزت و اقتدار ملت ایران با ایستادگی، هوشیاری و پاسداری از حقوق و آرمان‌های انقلاب اسلامی حفظ می‌شود گفت: قرآن کریم دست دوستی را به سوی اهل وفا توصیه می‌کند اما در برابر عهدشکنان بر ایستادگی، دفاع از حق و حفظ عزت امت اسلامی تاکید دارد.