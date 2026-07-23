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متخلفان ارزی در برابر قانون

بازگشت هفت و نیم میلیارد یورو تعهدات ارزی به بانک مرکزی با اقدامات قضایی. دادستان تهران از زندانی شدن مدیران عامل هفده شرکت و سیزده ذی نفع اصلی کارت‌های بازرگانی خبر داد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱- ۲۲:۲۴
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برچسب ها: تخلفات ارزی ، دادستان تهران ، کارت های بازرگانی
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