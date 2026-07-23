متخلفان ارزی در برابر قانون

بازگشت هفت و نیم میلیارد یورو تعهدات ارزی به بانک مرکزی با اقدامات قضایی. دادستان تهران از زندانی شدن مدیران عامل هفده شرکت و سیزده ذی نفع اصلی کارت‌های بازرگانی خبر داد