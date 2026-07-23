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بندی از تفاهم که هرگز رعایت نشد

تفاهم نامه‌ای با ۱۴ بند که مدتی قبل بین ایران و آمریکا امضاء شد. اما یک بند از اون، از ۴۷ سال قبل نقض شده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱- ۲۲:۱۱
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برچسب ها: یادداشت تفاهم ، ایران و آمریکا ، ترامپ ، نقض عهد
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