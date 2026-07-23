به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخست وزیر عراق و رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار که در بهارستان برگزار شد با حضور در یادمان شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ادای احترام کردند.

علی فالح الزیدی با استقبال رسمی سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز پنجشنبه (۱ مرداد ۱۴۰۵) در راس هیاتی بلندپایه وارد فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران شد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران بعدازظهر امروز پنجشنبه (۱ مرداد ماه) در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، به‌صورت رسمی از علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق که در صدر هیاتی عالی‌رتبه به تهران سفر کرده است، استقبال کرد.