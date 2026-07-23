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دما در بیشتر مناطق استان اصفهان طی ۲۴ ساعت پیش رو یک تا دو درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: آسمان استان در ساعات اولیه روز صاف و در ساعات عصر و شب قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد شدید و در نواحی شرقی و شمالی خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
لیلا امینی افزود: طی امروز تا جمعه، با انتقال گردوخاک به سطح استان و تداوم آن تا روز جمعه، کاهش دید و افت کیفیت هوا در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی و جنوبی محتمل است.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه کاهش مییابد، گفت: هرند با بیشینه دمای ۴۰ درجه بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است.
به گفته امینی، دمای شهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۹ درجه بالای صفر رسید و در خنکترین ساعات بامداد جمعه به ۲۴ درجه بالای صفر میرسد.