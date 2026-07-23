برگزاری کارگاه آموزشی «سوژهیابی در اربعین» به همت معاونت فضای مجازی شبکه دنا
شبکه دنا با هدف توانمندسازی فعالان حوزه رسانه و علاقهمندان به مستندسازی مراسم اربعین حسینی، کارگاه آموزشی سوژهیابی اربعین رابرگزار کرد.
گنجی افزود: در این کارگاه آموزشی، ۳۵ نفر از فعالان موکبها، کاربران فضای مجازی و بسیج که عازم مراسم اربعین در نجف اشرف و کربلای معلی هستند، شرکت کردند.
وی ادامه داد: شرکتکنندگان به مدت ۲ ساعت روش ها وقوائد تصویربرداری، عکاسی ومستندسازی را آموزش دیدند.
سید شهریار گنجی، مدیرکل صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: «این کارگاه با هدف شناسایی سوژههای نو در اربعین سال جاری برگزار شده است.
وی ادامه داد: شبکه دنا از طریق سامانههای سازمانیافته، از آثار ارسال شده توسط این افراد بهرهبرداری خواهد کرد تا پوشش رسانهای دقیقتر و حرفهایتری از حضور زائران استان صورت گیرد.
گنجی گفت: شبکه دنا از طریق قرارگاه سازمانیافته، از آثار ارسال شده توسط این افراددربرنامههای مختلف استفاده میکند.