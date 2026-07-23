شبکه دنا با هدف توانمندسازی فعالان حوزه رسانه و علاقه‌مندان به مستندسازی مراسم اربعین حسینی، کارگاه آموزشی سوژه‌یابی اربعین رابرگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید شهریار گنجی، مدیرکل صدا وسیمای استان گفت: این دوره آموزشی با تمرکز بر مهارت‌های عکاسی و تهیه مستند در مسیر اربعین برگزار شد.

گنجی افزود: در این کارگاه آموزشی، ۳۵ نفر از فعالان موکب‌ها، کاربران فضای مجازی و بسیج که عازم مراسم اربعین در نجف اشرف و کربلای معلی هستند، شرکت کردند.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان به مدت ۲ ساعت روش ها وقوائد تصویربرداری، عکاسی ومستندسازی را آموزش دیدند.

سید شهریار گنجی، مدیرکل صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: «این کارگاه با هدف شناسایی سوژه‌های نو در اربعین سال جاری برگزار شده است.

وی ادامه داد: شبکه دنا از طریق سامانه‌های سازمان‌یافته، از آثار ارسال شده توسط این افراد بهره‌برداری خواهد کرد تا پوشش رسانه‌ای دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تری از حضور زائران استان صورت گیرد.