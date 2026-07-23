ساختمان پزشکان در چهار طبقه توسط خیر آبنوس گاراپیدی به یاد فرزند پزشکش در الیگودرز ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عملیات احداث ساختمان پزشکان خیرساز در الیگودرز آغاز شد.

این ساختمان توسط خیر نیک‌اندیش آبنوس گاراپیدی به یاد فرزند پزشکش در این شهرستان ساخته می‌شود.

سیف، معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه این ساختمان ۸ واحدی در چهار طبقه احداث می‌شود، گفت: در چند ماه اخیر خیران در حوزه سلامت اقدامات بسیار خوبی در شهرستان الیگودرز انجام داده‌اند.

گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ساخت این مجموعه خیرساز می‌تواند زمینه‌ساز حضور بیشتر متخصصان در این شهرستان باشد.

خانواده شهید ویگن گاراپیدی از ارامنه ساکن در شهرستان الیگودرز هستند که امام شهید امت نیز در زمان حیات با این خانواده دیدار کرده بودند.