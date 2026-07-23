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صد و چهل و چهارمین شب از حضور مردم در سنگر خیابان

صد و چهل و چهارمین شب حضور مردم در میدان، به صحنه‌ای برای تأکید بر انتقام خون پاک شهدا تبدیل شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱- ۲۱:۵۰
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برچسب ها: اتحاد و همدلی ، حضور مردم در خیابان ها ، اقتدار ملت
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