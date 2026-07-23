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زندگی در سیریک در جریان است

در روز‌های گذشته سیریک یکی از مناطقی بود که دشمن متجاوز آمریکایی بیشترین حملات را علیه این شهر مرتکب شد. خبرنگار صدا و سیما به آنجا رفته و از جریان زندگی در این شهر با وجود حملات دشمن گزارش می‌دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱- ۲۱:۴۰
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برچسب ها: جنگ علیه ایران ، آمریکا ، جنوب ایران ، سیریک
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