\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u062c\u0628\u0647\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u06f7\u06f0 \u0645\u0648\u06a9\u0628\u200c\u00a0\u062f\u0631 \u0645\u0631\u0632 \u0634\u0644\u0645\u0686\u0647 \u062a\u0627 \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0644\u06cc \u0645\u0633\u062a\u0642\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f.\n\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a\u062e\u0648\u0627\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0645\u0648\u06a9\u0628 \u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a \u0639\u0635\u0645\u062a \u0648 \u0637\u0647\u0627\u0631\u062a \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06f1\u06f3 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0628\u0627 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0644\u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639) \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\n