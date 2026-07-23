کمبود مراکز و تجهیزات توانبخشی در برخی شهرستان‌های کردستان، دسترسی مددجویان به خدمات تخصصی را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نبود مراکز کافی، فرسودگی بخشی از تجهیزات و محدودیت امکانات، علاوه بر تحمیل هزینه‌های رفت‌وآمد، روند درمان و توانمندسازی مددجویان را نیز با دشواری همراه کرده است.

معاون امور توانبخشی اداره‌کل بهزیستی کردستان با اشاره به چالش‌های این حوزه گفت: کمبود نیروی متخصص در شهرستان‌ها و محدودیت منابع مالی، از مهم‌ترین موانع توسعه خدمات توانبخشی در استان است.

بهرامی افزود: بهزیستی برای ارتقای کیفیت خدمات و تقویت مراکز توانبخشی برنامه‌ریزی کرده و تحقق این اهداف، نیازمند حمایت مسئولان و مشارکت خیران است.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۳ مرکز توانبخشی آموزشی در استان کردستان فعال است و هزار و ۶۱۵ نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند.