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کمبود مراکز و تجهیزات توانبخشی در برخی شهرستانهای کردستان، دسترسی مددجویان به خدمات تخصصی را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نبود مراکز کافی، فرسودگی بخشی از تجهیزات و محدودیت امکانات، علاوه بر تحمیل هزینههای رفتوآمد، روند درمان و توانمندسازی مددجویان را نیز با دشواری همراه کرده است.
معاون امور توانبخشی ادارهکل بهزیستی کردستان با اشاره به چالشهای این حوزه گفت: کمبود نیروی متخصص در شهرستانها و محدودیت منابع مالی، از مهمترین موانع توسعه خدمات توانبخشی در استان است.
بهرامی افزود: بهزیستی برای ارتقای کیفیت خدمات و تقویت مراکز توانبخشی برنامهریزی کرده و تحقق این اهداف، نیازمند حمایت مسئولان و مشارکت خیران است.
وی اظهار کرد: هماکنون ۳۳ مرکز توانبخشی آموزشی در استان کردستان فعال است و هزار و ۶۱۵ نفر از خدمات این مراکز بهرهمند میشوند.