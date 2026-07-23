\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u00a0\u0628\u0627 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0628\u0631\u0642 \u0648 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u00ab\u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06a9\u0648\u0644\u0631 \u0631\u0627 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u00bb \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0642 \u0648 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06a9\u0645\u06a9 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\n