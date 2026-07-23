خاموشی بابرنامه به منظور افزایش پایداری شبکه برق فردا جمعه ۲ مرداد در مناطقی از کهگیلویه و بویراحمد اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ به منظور مدیریت مصرف و در راستای افزایش پایداری شبکه در برخی مناطق استان خاموشی بابرنامه اعمال می‌شود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد: برای اطلاع از خاموشی‌های بابرنامه و اضطراری به سامانه شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کنید.

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