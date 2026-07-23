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رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت هنرمند فرهیخته و نامآشنای عرصه تئاتر زندهیاد حجازی برای آن فقید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دکتر پزشکیان در این پیام تسلیت نوشته است: آن مرحوم از چهرههای اثرگذار هنرهای نمایشی خطه آذربایجان بود که سالها با عشق تعهد و خلاقیت در جایگاه بازیگر و کارگردان در مسیر اعتلای هنر نمایش گام برداشت و با خلق آثار ماندگار نقشی ارزشمند در پویایی و غنای فرهنگی و تاریخی این دیار ایفا کرد و نام و یادی نیک در میان مردم گذاشت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت هنرمند فرهیخته و نامآشنای عرصه تئاتر، زندهیاد امیر حجازی، موجب تأثر خاطر اینجانب شد.
آن مرحوم از چهرههای اثرگذار هنرهای نمایشی خطه آذربایجان بود که سالها با عشق، تعهد و خلاقیت، در جایگاه بازیگر و کارگردان، در مسیر اعتلای هنر نمایش گام برداشت و با خلق آثار ماندگار، نقشی ارزشمند در پویایی و غنای فرهنگی و تاریخی این دیار ایفا کرد و نام و یادی نیک در میان مردم فرهنگدوست آذربایجان، بهویژه جامعه هنری، بر جای گذاشت.
اینجانب درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور، اهالی تئاتر آذربایجان و همه دوستداران آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت واسعه و رضوان الهی، و برای بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.