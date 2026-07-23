به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به اینکه اولین کاروان اربعین از خراسان جنوبی امشب با پرواز از فرودگاه بین الملی بیرجند به سمت نجف اشرف اعزام شد گفت: پروازهای بعدی ۱۰ و ۱۹ مرداد برای هم استانی ها در نظر گرفته شده است.



هاشمی افزود: امسال ۳ پرواز رفت و یک پرواز برگشت برای متقاضیان سفر ار بعین فراهم شده است.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه با راه‌اندازی دو درمانگاه و اعزام ۱۰۵ نیروی داوطلب هلال احمر برای پنجمین سال متوالی به نیابت شهدای امدادگر استان، مدیریت درمان و امداد و نجات شهر کاظمین به خراسان جنوبی سپرده شد گفت: این نیرو‌ها شامل کادر درمان و پزشکی و تیم پشتیبان و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ستاد جمعیت هلال احمر استان هستند.



محمدپور افزود: جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی امسال نیز دو درمانگاه در شهر کاظمین عراق در ایام پیاده‌روی اربعین حسینی به عهده دارد که این دو درمانگاه با تامین دارو از سوی مرکز پزشکی و حج زیارت جمعیت هلال احمر ویژه ایام اربعین در کاظمین راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت این درمانگاه‌ها با جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی و تامین تجهیزات تخصصی و پشتیبانی و همچنین نیرو‌های درمانگاه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز پزشکی و حج زیارت جمعیت هلال احمر است، از اعزام پزشک عمومی، پرستار، فوریت پزشکی، تکنسین دارویی، خدمات، تدارکات پزشکی، راننده و روابط عمومی برای ارائه خدمات در این درمانگاه‌ها خبر داد.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی همچنین گفت: ۳دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه ایسوزو از جمله تجهیزات امدادی ارسال شده است.

محمدپور همچنین از راه‌اندازی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات این جمعیت در شهر کاظمین برای ارائه هر چه بهتر خدمات امدادی خبر داد و گفت: نیرو‌ها و تجهیزات موردنیاز از ۱ مرداد به شهر کاظمین اعزام و ۱۵ مرداد به استان باز می‌گردند.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۷۰ هزار نفر از خدمات درمانی و امدادی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در اربعین حسینی در کاظمین بهره‌مند شدند.