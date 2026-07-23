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همزمان با فصل تابستان، نظارت بازرسان بر نحوه مصرف انرژی در ادارهها و سازمانهای استان قم افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان در بازدید از مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان قم، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه را از جمله اقدامات موثر برای عبور از این روزهای گرم سال دانست.
حسین آرزومندی آموزش راهکارهای صرفهجویی و جلوگیری از اتلاف انرژی در ادارهها و سازمانها را از جمله اصول محوری بازرسی ها دانست و گفت: تیمهای پایش و ارزیابی شرکت توزیع نیروی برق استان قم به صورت مستمر میزان مصرف برق ادارات را رصد و در صورت احراز عدم رعایت دستورالعملهای مدیریت مصرف، برق دستگاه متخلف قطع خواهد شد.