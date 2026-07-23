به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مسابقات ورزش‌های ذهنی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فردا با حضور ۹ تیم از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان، تهران و فارس برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف ورزش‌های ذهنی به مدت یک روز با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم ملی به رقابت‌های آسیایی کره‌جنوبی که اواخر این ماه برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.

گو، درافتس، اسپیدکیوبینگ و دوز از جمله رشته‌های ورزش‌های ذهنی هستند که در این مسابقات برگزار می‌شوند.