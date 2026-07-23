بیانیه اعلام آمادگی بسیجیان پایگاه اسوه کشوری شهدای شرفآباد یاسوج برای دفاع از وطن
بسیجیان پایگاه اسوه کشوری شهدای شرفآباد یاسوج برای اعزام به مأموریتهای مختلف و خدمترسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارند.
پایگاه مقاومت بسیج اسوه کشوری شهدای شرفآباد یاسوج، با استعانت از خداوند متعال و با تجدید میثاق با آرمانهای بلند امام شهید انقلاب، نایب بر ایشان حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و در تبعیت از فرامین فرماندهی کل قوا، اعلام میدارد که بسیجیان این پایگاه، همچون گذشته، با روحیهای انقلابی، جهادی و خستگیناپذیر، خود را سربازان وفادار ایران اسلامی دانسته و آمادگی کامل برای خدمت در هر عرصهای که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیاز داشته باشد را دارند.
پایگاه مقاومت بسیج اسوه کشوری شهدای شرفآباد یاسوج، با بهرهمندی از بیش از ۳۰۰ بسیجی فعال، ورزشکار، متعهد، انقلابی و آموزشدیده در رده سنی ۱۸ سال به بالا، یکی از پایگاههای شاخص، پویا و عملیاتی کشور محسوب میشود که همواره در تمامی صحنههای مورد نیاز انقلاب اسلامی حضوری مؤثر، مسئولانه و افتخارآفرین داشته و نیروهای ارزندهای را برای انجام مأموریتهای مختلف اعزام کرده است.
اعضای این پایگاه با تأکید بر اینکه امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خط قرمز آنان است، اعلام میکنند که در هر شرایطی، آماده حضور در مأموریتهای سخت، حساس و سنگین بوده و با اتکا به روحیه بسیجی، ایمان، اخلاص و توان تخصصی خود، برای دفاع از کیان ایران اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
این پایگاه، با توجه به موقعیت راهبردی منطقه، جذب مستمر نیروهای جوان، مؤمن، ورزشکار، جهادی و آموزشدیده و همچنین برخورداری از ظرفیتهای عملیاتی و تخصصی، آمادگی صددرصدی خود را برای اعزام به مأموریتهای مختلف و خدمترسانی به مردم عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد.
همچنین، این مجموعه انقلابی به فرماندهی برادر بسیجی امیر ابراهیم بهرامی، از فرماندهان جوان، پرتلاش، انقلابی و جهادی، با مدیریتی میدانی و شبانهروزی اداره میشود. تلاشهای مستمر ایشان در سازماندهی نیروهای مؤمن، ورزشکار و انقلابی، موجب شده است که پایگاه اسوه کشوری شهدای شرفآباد یاسوج به عنوان یکی از پایگاههای فعال، منسجم و اثرگذار در سطح کشور شناخته شود؛ پایگاهی که نیروهای آن در هر زمان و هر مکان، با روحیه ایثار و فداکاری، آماده خدمت به مردم و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند.
در پایان، بسیجیان این پایگاه بار دیگر با آرمانهای امام شهید انقلاب، نایب بر ایشان حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای شهدای گرانقدر و همه ایثارگران انقلاب اسلامی تجدید پیمان کرده و اعلام میدارند که تا آخرین نفس در مسیر پاسداری از استقلال، امنیت، عزت و سربلندی ایران اسلامی ثابتقدم خواهند ماند و با وحدت، بصیرت و همدلی، در کنار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای سربلندی این مرز و بوم از هیچ تلاش و فداکاری فروگذار نخواهند کرد.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته