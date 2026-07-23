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مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت:از مجموع ۷۸۰ میلیارد تومان تسهیلات گردشگری در سطح استان ۲۳۰ میلیارد تومان تنها به شهرستان کلیبر اختصاص یافته و تاکنون ۴۵ مجوز سرمایهگذاری و ۱۲۰ مجوز بوم گردی برای این منطقه صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حمزهزاده در جلسه کارگروه گردشگری شهرستان کلیبر با تاکید بر تغییر نگرش به صنعت گردشگری از حمایتهای دولت و سازمان میراث فرهنگی از این شهرستان خبر داد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به رویکرد خصوصیگری در سیاستهای دولت اظهار داشت:هدف ما تقویت بخش خصوصی و ایجاد زیرساختهایی است که زمینهساز سرمایهگذاریهای کلان باشد.
وی گفت:از مجموع ۷۸۰ میلیارد تومان تسهیلات گردشگری در سطح استان ۲۳۰ میلیارد تومان تنها به شهرستان کلیبر اختصاص یافته است. همچنین تاکنون ۴۵ مجوز سرمایهگذاری و ۱۲۰ مجوز بوم گردی برای این منطقه صادر شده است.
حمزهزاده حمایت صددرصدی از طرح احداث تلهکابین و تسریع در واگذاری تاجقلعه به بخش خصوصی، تخصیص ۷ میلیارد تومان اعتبار برای تقویت زیرساختهای گردشگری و پیگیری تخصیص بودجه از محل مسئولیت اجتماعی مس سونگون برای تقویت زیرساختها با کمک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اولویتبخشی به بازسازی سرویسهای بهداشتی، نصب تابلوهای راهنما و ساماندهی بومگردیها توسط بخش خصوصی، پیگیری ثبت جنگلهای ارسباران و مکاتبه رسمی برای حل تداخلات محدوده معدن با سرمایهگذاریها، برگزاری کارگاههای آموزشی ماهانه برای فعالین گردشگری، اصناف و شهروندان از ابتدای مرداد ماه، تکمیل سنگ فرش اوبا تا ابتدای قلعه را از اولویت و برنامههای میراث فرهنگی استان طی امسال برشمرد.
وی گفت:کلیبر در مسیر توسعه گردشگری است و سازمان میراث فرهنگی نهایت تلاش را برای رفع موانع اداری و حمایت از فعالین این حوزه به کار خواهد بست.
رضا محمدی فرماندار شهرستان کلیبر در این جلسه با انتقاد از رویکردهای دستوپاگیر برخی ادارات کل استانی گفت:کلیبر پتانسیل تبدیل شدن به مقاصدی چون مشگین شهر، سرعین و آستارا را دارد مشروط بر اینکه ادارات استانی به جای ایجاد مانع، حامی سرمایهگذاران باشند.
وی همچنین خواستار بازنگری در محدوده معدن نفلین سینیت در شورای عالی معادن شدند تا نارضایتی سرمایهگذاران به دلیل تاخیر در پاسخ به استعلامات برطرف گردد.
محمدی با تاکید بر جایگاه استراتژیک این شهرستان به عنوان قطب گردشگری استان بر لزوم تفویض اختیار به شهرستانها برای جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی تاکید کرد.
فرماندار کلیبر ضمن بررسی اقدامات اجرایی این کارگروه در شهرستان خاطرنشان کرد:علیرغم عدم تخصیص سهمیه آرد گردشگری برای شهرستان تلاش کردیم تا از کمبود نان در منطقه جلوگیری شود.
وی همچنین با استناد به گزارش شورای اسلامی بخش مرکزی اعلام کرد:از ابتدای فصل گردشگری امسال نزدیک به ۳۸ هزار دستگاه خودروی سواری و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس و مینیبوس عوارض پرداخت کردهاند؛ این منابع صرفاً در راستای خدماترسانی به گردشگران هزینه میشود و هرگونه برداشت یا هزینه خارج از مناطق گردشگری غیرمجاز است و نظارت بر آن توسط بخشداری مرکزی صورت میگیرد.
محمدی احداث سرویس بهداشتی در مکیدیدرهسی، خرید و رنگآمیزی باکسهای زباله مناطق گردشگری، مرمت آلاچیقها، کبابپزها، چشمهها و نیمکت ها و همچنین حفر دو عدد چاه فاضلاب در منطقه مکیدیدرهسی، ساماندهی منبع آب شرب قلعه دره سی که گزارش کامل آن توسط شورای اسلامی بخش مرکزی یا بخشدار محترم در پایان فصل گردشگری ارائه خواهد شد را از جمله اقدامات اجرایی عنوان کرد که توسط شورای اسلامی بخش مرکزی و از محل عوارض دریافتی سال ۱۴۰۴ در حال اجراست.
وی افزود:هر اقدام عمرانی در طول سه چهار سال گذشته در مناطق و مسیر گردشگری انجام گرفته است از محل عوارضی بوده و توسط شورای اسلامی بخش مرکزی اجرا شده است. سرویس بهداشتی کوهسار، مجتمع خدماتی علی آباد، روشنایی مسیر قلعه دره سی، نصب باکس زبالهها از جمله آنهاست.
رئیس کارگروه گردشگری شهرستان کلیبر واگذاری تاجقلعه و مکیدیدرهسی به بخش خصوصی، شناسنامهدار کردن خانه باغها و بومگردیها و نصب تابلوهای راهنما از تبریز به مقصد کلیبر، تکمیل مجتمع بینراهی هجراندوست و ایجاد زیرساخت در آبشارهای عربشاه خرگوشان- گوار، قبادلو و گلوسنگ و آغویه، حمایت استانی از طرح احداث تلهکابین برای تبدیل کلیبر به مقصدی ماندگار، تکمیل سنگ فرش اوبا تا ابتدای راه قلعه را از جمله مطالبات شهرستان برشمرد.