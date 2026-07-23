استاندار کرمان گفت: امید داریم نماز جمعه همچون بسیاری از مقاطع تاریخی در طول دهه‌های گذشته، محل و نماد وحدت و انسجام جامعه باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر محمدعلی طالبی، اول مردادماه در مراسم تجدید میثاق اعضای ستاد نماز جمعه با آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر به مناسبت پنجم مردادماه، سالروز نخستین اقامه نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی:

نماز جمعه در طول همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی، کارکرد و اثر خود را در راستای وحدت و انسجام جامعه نشان داده است

نماز جمعه همواره مراسمی سیاسی ـ عبادی بوده که تجلی بیان دغدغه‌های مردم و جامعه و پل ارتباطی میان مسئولان و مردم به شمار می‌رود

هرگاه از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرده‌ایم و نماز جمعه را به محلی برای بیان دغدغه‌های واقعی مردم تبدیل کرده‌ایم، این مراسم سیاسی و عبادی توانسته آثار و نتایج پربرکتی در مسیر حل و فصل مشکلات مردم به همراه داشته باشد.