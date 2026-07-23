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معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در همایش خانوادههای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب گفت: مظلومیت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب سند افتخار ما و سند جنایت استکبار جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در همایش خانوادههای معظم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در بیت الزهرا(س) مسجد جامعه حضرت امام خمینی (ره) با این خانوادههای شهدای معزز دیدار و گفتگو کرد.
سید احمد موسوی، افزود: من سلام و پیام دکتر پزشکیان و ارادت ایشان را خدمت شما خانوادههای معزز شهدا ابلاغ میکنم. ما خادم شما عزیزان هستیم و به این خادمی افتخار میکنیم. دولت کنار شما قرار دارد و تلاش داریم در حداقل زمان ممکن با مشارکت دستگاهها و بخشهای مختلف، مشکلات جامعه ایثارگری در شهرستان میناب مرتفع شود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: مظلومیت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب سند افتخار برای ما و سند جنایت استکبار جهانی است ما باید از این سند افتخار استفاده کنیم. باید میناب را پایگاه سند اخلاق، انسانیت، مقاومت و ایستادگی کرد. باید میناب یک موزه ماندگار شود تا همگان از آن درس اخلاق، مقاومت و انسانیت بگیرند و برای این موضوع باید دولتها و سازمان ملل اقدام کنند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان داشت: امروز مردم جهان بیدار و از صهیونیستها بیزار هستند و این بخاطر ارسال خون شهدا و از جمله شهدای مظلوم میناب است که همواره یاد و خاطره آن در ذهن ملت شریف ایران و تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند.
موسوی افزود: دولت مصمم است در کنار همه بخشهای کشور گامهای بزرگی با کمک شما بردارد. من از شما، استاندار، فرماندار و همه مسوولان که زحمات ارزشمندی داشتند و دارند تشکر و قدردانی میکنم. دیدار با خانواده شهدا برای ما فرصت آموزش و یادگیری است و افراد باید با حضور در این منطقه متحول شوند. هر کسی به اینحا بیاید متحول و منقلب میشود.