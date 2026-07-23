رهایی پسر بچه ربوده شده از یزد در عملیات پلیس کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان از رهایی پسربچه ۱۰ ساله که روز گذشته از حوزه اردکان شهر یزد ربوده شده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
سردار موقوفهئی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع گروگان گیری یک پسر بچه ۱۰ ساله از حوزه اردکان یزد و با واکاویهای اطلاعاتی ردههای مختلف پلیس این استان، مسیر خروج خودروی گروگانگیران تا حوالی حوزه جیرفت استان کرمان ردزنی شد.
وی افزود: در این راستا ماموران پلیس آگاهی شهرستان جیرفت پس از دریافت گزارش این گروگانگیری به سرعت وارد عمل شده و با رصد دقیق و چندین ساعته محور اصلی و جادههای فرعی منتهی به مناطق روستایی موفق شدند خودروی گروگان گیران در یکی از روستاها شناسایی و آن را طی یک عملیات تعقیب و مراقبت ضربتی متوقف کنند.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: طی این عملیات غافلگیرانه که با حضور شخص فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت همراه بود ۴ فرد گروگان گیر دستگیر و پسر بچه ۱۰ ساله که به سبب اختلافات شخصی و مالی در مسیر خانه گرفتار گروگان گیران شده بود آزاد و به خانواده اش تحویل داده شد.