برنامه قطعی‌ برق برای بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی و بخش‌های دیگر در قالب برنامه مدیریت بار در مشهد در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد با تاکید بر اینکه هیچ قطعی برق بدون برنامه نداریم، گفت: قطعی‌ های خارج از برنامه تنها در شرایط اضطراری و حوادث پیش‌بینی‌ نشده رخ می‌دهد و تمامی برنامه‌های مدیریت بار از پیش اطلاع‌رسانی می‌شود.

امیررضا رجبی افزود: خط قرمز ما در شرکت توزیع برق مشهد آرامش خاطر شهروندان است.

وی در واکنش به اظهارات دادستان مرکز خراسان رضوی مبنی بر لزوم شفافیت در برنامه مدیریت بار، ضمن قدردانی از پیگیری‌های دستگاه قضا اظهار کرد: شرکت توزیع برق مشهد همواره صیانت از حقوق عامه است و آرامش شهروندان را سرلوحه کار خود قرار داده است.

رجبی ادامه داد: پیرو دستور و تاکیدات دادستان مشهد مبنی بر اطلاع‌رسانی شفاف و منظم، به استحضار ساکنان این کلانشهر می‌رسانیم که برنامه‌های مدیریت بار به‌صورت کاملاً دقیق و برنامه‌ریزی‌شده در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه پایداری شبکه برق اولویت اصلی این شرکت است، افزود: هیچ‌گونه قطعی بدون برنامه‌ای در دستور کار این شرکت قرار ندارد؛ اما باید در نظر داشت که شبکه برق یک ساختار پیوسته و ملی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: گاهی اوقات به منظور حفظ پایداری شبکه کلان و سراسری کشور و جلوگیری از بروز مشکلات گسترده‌تر برای سایر هموطنان، محدودیت‌های لحظه‌ای و اضطراری اعمال می‌شود که به طور طبیعی خارج از برنامه‌ریزی‌های قبلی شرکت‌های توزیع است.

رجبی در ادامه به مسائل فنی شبکه نیز اشاره و بیان کرد: از سوی دیگر شبکه‌های انتقال انرژی گستردگی فراوانی دارند و وقوع برخی حوادث پیش‌بینی‌نشده در تاسیسات و شبکه‌های «فوق توزیع» و یا نقص فنی ناگهانی تجهیزات، می‌تواند عاملی برای قطعی‌های موقت و خارج از برنامه باشد.

وی اظهار کرد: با این وجود اطمینان می‌دهیم که تیم‌های عملیاتی و مهندسی ما به محض بروز چنین شرایطی با تمام توان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع عیب و بازگرداندن روشنایی به منازل شهروندان وارد عمل می‌شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سخت آب‌وهوایی از شهروندان مشهدی بابت پیوستن به پویش «قرار همدلی» صمیمانه قدردانی کرد.

وی گفت: همراهی، مهربانی و صبوری مردم عزیز در این هفته‌های بسیار گرم سال ستودنی است. مدیریت مصرف و صرفه‌جویی شهروندان مشهدی نه‌تنها به پایداری شبکه استان کمک شایانی کرده است، بلکه جلوه‌ای زیبا از همدلی و ایثار برای هم‌وطنانمان در مناطق جنوب کشور به نمایش گذاشته است تا آن‌ها نیز از نعمت برق پایدار بهره‌مند بمانند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد ضمن تشکر از همراهی همیشگی مردم در مدیریت مصرف انرژی، روش‌های آگاهی از برنامه زمان‌بندی خاموشی‌ها را مجدد اعلام کرد.

وی گفت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به پورتال رسمی شرکت توزیع نیروی برق مشهد، استفاده از اپلیکیشن «برق من» و همچنین بازوی برق من در پیام رسان بله از زمان‌بندی دقیق قطعی‌های احتمالی منطقه خود مطلع شوند تا با برنامه‌ریزی مناسب، کمترین اختلال در فعالیت‌های روزمره آنان ایجاد گردد.