به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رحمان پیره بابی رئیس اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، کیفیت بالای محصول و عملکرد ۴/۶ تن در هکتار را از جمله عوامل موثر در انتخاب این کشاورز به عنوان گندمکار نمونه دانست. علی برده نوس گندم کار روستای قلقله هم تلاش و انجام به موقع تمام مراحل کشاورزی را در مزرعه ۹۲ هکتاریش می‌داند. عباس سلطان زاده مسئول خدمات جهادکشاورزی مکریان شرقی هم گفت: امسال ۱۲ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه مکریان شرقی به کشت غلات اختصاص یافته است که حدود۷ هزار هکتار آن گندم است. رسول سعیدیان رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد هم می‌گوید: با بارش‌های مناسب امسال، میزان تولید گندم در مهاباد به حدود ۹۰ هزار تن افزایش می‌یابد. امسال ۴۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی مهاباد به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار آن به کشت گندم آبی و ۴۰ هزار هکتار به کشت دیم تخصیص داده شده و انتظار می‌رود با توجه به بارش‌های خوب پاییزه و بهاره، تولید این محصول ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.