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اردوی جدید تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با حضور ملیپوشان و زیر نظر علی نادری در کمپ تیمهای ملی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان فوتبال ساحلی کشورمان در جدیدترین اردوی آمادهسازی خود، زیر نظر علی نادری، سرمربی تیم ملی، تمرینات خود را در کمپ تیمهای ملی آغاز کردند. این اردو با هدف حفظ آمادگی بازیکنان و آمادهسازی هرچه بهتر تیم برای رقابتهای پیشرو برگزار میشود.
علی نادری و اعضای کادر فنی در این اردو با ارزیابی شرایط بازیکنان و اجرای برنامههای فنی و تاکتیکی، روند آمادهسازی تیم را برگزار خواهند کرد تا ملیپوشان با آمادگی کامل در مسابقات آینده حاضر شوند.