سرعت وزش باد امروز پنجشنبه و روز‌های ابتدایی هفته آینده به حد نسبتا شدید و در برخی مناطق به حد شدید می‌ رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان زنجان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: سرعت وزش باد از امروز پنجشنبه و روز‌های ابتدایی هفته آینده به حد نسبتا شدید و در برخی مناطق شدید می‌شود.

مرتضی قدیمی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی رنگ زرد در استان، افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا ظهر امروز آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود ولی از ساعات بعدازظهر به تدریج با افزایش ناپایداری و پوشش ابر مواجه خواهیم شد.

وی یادآور شد: این شرایط در برخی مناطق با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق نیز همراه خواهد بود.

قدیمی اظهار داشت: فعالیت این موج همچنان تا صبح روز جمعه ادامه خواهد داشت.