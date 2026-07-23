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سرعت وزش باد امروز پنجشنبه و روزهای ابتدایی هفته آینده به حد نسبتا شدید و در برخی مناطق به حد شدید می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان زنجان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: سرعت وزش باد از امروز پنجشنبه و روزهای ابتدایی هفته آینده به حد نسبتا شدید و در برخی مناطق شدید میشود.
مرتضی قدیمی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی رنگ زرد در استان، افزود: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، تا ظهر امروز آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود ولی از ساعات بعدازظهر به تدریج با افزایش ناپایداری و پوشش ابر مواجه خواهیم شد.
وی یادآور شد: این شرایط در برخی مناطق با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق نیز همراه خواهد بود.
قدیمی اظهار داشت: فعالیت این موج همچنان تا صبح روز جمعه ادامه خواهد داشت.