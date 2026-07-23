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عملیات روکش آسفالت یکی از قدیمیترین محورهای شهرستان دهگلان با اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده و به گفته مسئولان، اجرای طرح در دیگر محورهای روستایی نیز ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، عملیات روکش آسفالت یکی از قدیمیترین راههای شهرستان دهگلان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسید.
فرماندار دهگلان گفت: در مرحله نخست این طرح، نزدیک به سه کیلومتر از مسیر روکش آسفالت شده و ادامه پروژه نیز در دستور کار قرار دارد.
ضرغامنژاد افزود: برای توسعه و بهسازی راههای شهرستان، قراردادهای جدید نیز منعقد شده و امسال چند محور روستایی دیگر نیز زیر پوشش عملیات روکش آسفالت قرار خواهند گرفت.
ناظر پروژه روکش آسفالت نیز با بیان اینکه تاکنون ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح تخصیص یافته است، گفت: اعتبار نهایی پروژه ۳۰ میلیارد تومان پیشبینی شده و با تأمین کامل منابع، عملیات اجرایی در سایر بخشهای مسیر ادامه خواهد یافت.
این طرح بخشی از برنامههای بهسازی راههای شهرستان دهگلان با هدف ارتقای ایمنی، بهبود دسترسی روستاها و توسعه زیرساختهای حملونقل منطقه است.