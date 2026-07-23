به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اعلام کرد: در چارچوب اقدامات اطلاعاتی و رصد فضای مجازی نیز، ۲۵۶ صفحه رصد و بررسی شد.

مهدی بخشی همچنین از شناسایی و برخورد قانونی با برخی عناصر سلطنت‌طلب در جریان این رزمایش خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقاء امنیت عمومی، پیشگیری از اقدامات مجرمانه و مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی انجام شده و دستگاه قضایی با همکاری ضابطان و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، برخورد قانونی با عوامل مخل امنیت را با پیگیری دنبال می‌کند.