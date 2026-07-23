استاندار البرز با تشریح ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و نیاز‌های توسعه‌ای استان، ۱۴ مطالبه راهبردی البرز را در حوزه‌های آموزش عالی، اقتصاد، زیرساخت، آب، بهداشت، انرژی، ورزش و آموزش مطرح کرد و خواستار حمایت دولت برای تسریع در اجرای طرح‌های کلان و تصویب مصوبات مورد نیاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ در سالن شهدای دولت استانداری و با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی البرز در اقتصاد ملی، اظهار کرد: این استان با وجود کوچک‌ترین وسعت جغرافیایی، به دلیل استقرار صد‌ها واحد صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز علمی و تحقیقاتی و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی کشور، از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه ایران به شمار می‌رود.

وی با تشریح بخشی از عملکرد استان در حوزه‌های امنیت، اقتصاد، عمران، آموزش، سلامت و انرژی، تأکید کرد که البرز امروز به یکی از موتور‌های محرک توسعه کشور تبدیل شده و هر میزان سرمایه‌گذاری و حمایت دولت از این استان، آثار چندبرابری در تولید، اشتغال، صادرات و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.

عبداللهی سپس با ارائه درخواست‌های راهبردی استان، از معاون اجرایی رئیس‌جمهور خواست دستور بررسی و تصویب این مطالبات را با نگاه ملی و آینده‌نگر صادر کند.

وی نخستین مطالبه استان را تعیین دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاه مادر استان البرز و پیگیری استقلال مدیریتی آن عنوان کرد و همچنین خواستار ایجاد پارک علم و فناوری مستقل برای البرز شد.

استاندار البرز تبدیل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را از دیگر مطالبات مهم استان برشمرد و بر اخذ مصوبه هیئت دولت برای ساماندهی هشت لکه صنعتی استان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار واگذاری مدیریت سد‌های طالقان و امیرکبیر به استان البرز و تأمین اعتبارات ویژه برای توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب و مدیریت تنش آبی شد.

عبداللهی در ادامه بر ضرورت صدور دستورات لازم برای تصویب و تسریع اجرای پروژه‌های راهبردی حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان تأکید کرد و ایجاد شهرک تخصصی انرژی خورشیدی در فاز ۸۲۰ هکتاری اشتهارد را از دیگر درخواست‌های مهم استان دانست.

وی همچنین تأمین حمایت‌های مالی پایدار برای مراکز نگهداری و حفاظت از منابع ژنتیکی استان را ضروری خواند و خواستار تصویب و تأمین اعتبار برای احداث سه ورزشگاه پنج هزار نفری در شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد و فردیس شد.

استاندار البرز در ادامه، تخصیص اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان، تصویب و تأمین اعتبار احداث مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی باغ فردوس شهرستان فردیس شامل مدرسه ۴۸ کلاسه و نیز تأمین اعتبار اجرای تقاطع غیرهمسطح کوهسار و گلسار با هدف ایجاد دسترسی ایمن به آزادراه کرج ـ قزوین را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد.

عبداللهی همچنین پیشنهاد کرد همزمان با جمع‌بندی نهایی مصوبات سفر رئیس‌جمهور، بسته‌های تسهیلاتی و حمایتی این سفر به صورت رسمی تصویب، ابلاغ و به اطلاع عموم برسد تا دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و سایر نهاد‌های ذی‌ربط بتوانند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: اعلام همزمان این تسهیلات علاوه بر ایجاد شفافیت، موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، تسریع در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار و تحقق هرچه سریع‌تر دستاورد‌های سفر رئیس‌جمهور به استان خواهد شد.