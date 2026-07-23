به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان گفت: در پی شناسایی سه باب منزل مسکونی دارای انشعاب غیرمجاز آب، با دستور دادستانی و در راستای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، ضمن تشکیل پرونده قضایی، این واحد‌ها مهر وموم شد.وی افزود: ایجاد انشعاب غیرمجاز و برداشت آب از قبل از کنتور، برابر قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، جرم محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با همکاری اداره آب و فاضلاب، برخورد قانونی با متخلفان را در دستور کار دارد.

دادستان مهریز با تأکید بر ضرورت حفظ منابع آبی شهرستان مهریز، گفت: جلوگیری از هدررفت آب و استفاده از آب شرب برای مصارف غیرمجاز، از اولویت‌های نظارتی است و این موضوع با دقت رصد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده انشعابات غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ اداره آب و فاضلاب یا شماره ۰۳۵۳۲۵۲۲۰۴۳ دفتر رئیس اداره آب و فاضلاب اطلاع دهند.