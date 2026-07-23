پخش زنده
امروز: -
مسئولان با رد شایعات درباره پرداخت غیرنقدی مطالبات، تأکید کردند بهای گندم بهطور کامل به حساب کشاورزان واریز میشود و کارت اعتباری تنها یک خدمت حمایتی و اختیاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، عملیات برداشت و خرید تضمینی گندم در استان کردستان، همزمان با فصل برداشت، با فعالیت مراکز خرید در سراسر استان ادامه دارد.
جهاد کشاورزی استان پیشبینی کرده، امسال حدود ۷۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری و وارد چرخه ذخیرهسازی کشور شود.
گندم تولیدی با نرخ تضمینی هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میشود و مراکز خرید بهصورت شبانهروزی آماده تحویل محصول هستند.
در پی انتشار برخی شایعات درباره پرداخت مطالبات گندمکاران، مسئولان اعلام کردند هیچ بخشی از بهای گندم در قالب کارت خرید کالا پرداخت نخواهد شد.
بر اساس اعلام مسئولان، مطالبات کشاورزان مطابق روال قانونی، بهصورت صددرصد نقدی به حساب آنان واریز میشود.
بانک کشاورزی نیز برای تأمین نقدینگی زودهنگام متقاضیان، طرحی اختیاری را اجرا کرده است که بر اساس آن، کشاورزان میتوانند تا زمان تسویه نهایی، تا ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی را در قالب کارت اعتباری دریافت کنند.
این کارت، جایگزین پول گندم نیست و صرفاً یک تسهیلات موقت و داوطلبانه برای تأمین نقدینگی کشاورزان تا زمان پرداخت کامل مطالبات است.
عملیات خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان در استان همچنان ادامه دارد.