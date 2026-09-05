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جوایز عکس آکادمی اسکار ۲۰۲۶ از دنیای حیات وحش

در این آلبوم تصاویری از دنیای حیات وحش می‌بینید که جوایز عکس آکادمی اسکار ۲۰۲۶ است که برخی از آنها مقام کسب کردند و برخی با وجود اینکه موفق به دریافت جایزه نشدند، اما مورد توجه قرار گرفتند.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ - ۰۹:۴۷
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برچسب ها: عکس حیات وحش ، اسکار
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