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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان با خانواده شهیدان مرتضی بهرامی و سجاد نجفوند دریکوندی دیدار و از آنان تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، به همت حوزه مقاومت بسیج کارمندان حضرت امیر (ع) ادارات کل لرستان، سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان با خانوادههای معظم شهیدان مرتضی بهرامی و سجاد نجفوند دریکوندی از شهدای مدافع وطن در خرم آباد دیدار و از آنان تجلیل کردند.
پورعلی، هدف از دیدار با خانواده شهدا را تجدید بیعت با آرمانهای شهیدان و خانوادههای معزز آنها برای تلاش و کوشش جهادی در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی عنوان کرد.
شهیدان مرتضی بهرامی و سجاد نجفوند دریکوندی در حملات آمریکایی-صهیونی در جنگ تحمیلی سوم به فیض شهادت نایل آمدند.