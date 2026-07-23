وزیر ارتباطات با هدف تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، دستور تسریع در واگذاری اراضی پارک‌های فناوری در البرز، مشهد و اصفهان، مولدسازی دارایی‌ها و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای استان‌های کم‌برخوردار را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر تقویت نقش پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور، بر تسریع در واگذاری اراضی سایت‌های البرز، مشهد و اصفهان، مولدسازی دارایی‌های غیرمولد، ایجاد مزیت‌های رقابتی و تدوین سازوکاری هدفمند برای حمایت از استان‌های کم‌برخوردار تأکید کرد.

نشست بررسی عملکرد پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب «پنج‌شنبه‌های نظارتی» صبح امروز (پنج‌شنبه اول مردادماه) با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از معاونان ستادی وزارت ارتباطات و مدیران پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.

ضرورت واگذاری اراضی پار‌ک فاوا

سیدستار هاشمی در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند واگذاری اراضی پارک فاوا در سایت‌های البرز، مشهد و اصفهان، خواستار تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص برای اجرای این فرآیند شد و گفت: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با ایجاد مزیت‌های رقابتی، جایگاه خود را در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور بیش از پیش تقویت کند.

وی همچنین بر ضرورت حرکت پارک به سمت مولدسازی دارایی‌های غیرمولد تأکید کرد و افزود: در اجرای برنامه‌های حمایتی از استان‌ها، لازم است استان‌های کم‌برخوردار به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند و با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها، زمینه توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری در این مناطق فراهم شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش درخواست استان‌ها برای حمایت از کسب‌وکار‌های فناور، بر تدوین شاخص‌های مشخص برای اولویت‌بندی استان‌های مشمول حمایت تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، حمایت‌ها باید بر اساس شاخص‌های کارشناسی، نیاز‌های واقعی و اولویت‌های تعیین‌شده انجام شود.

هاشمی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک سال گذشته، اظهار کرد: اقدامات ارزشمند و تحول‌آفرین انجام‌شده در این مجموعه، نشان‌دهنده آغاز مسیری امیدوارکننده است که باید با جدیت، انسجام و شتاب بیشتری ادامه یابد.

گزارش پارک از پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا

در ادامه این نشست، مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارشی از روند اجرای مصوبات نشست‌های پیشین «پنج‌شنبه‌های نظارتی» ارائه کرد و آخرین وضعیت اعتبارات، منابع مالی، منشور پارک و پروژه‌های در دست اجرا در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف از جمله پیگیری تصویب طرح جامع سایت البرز، اخذ مجوز‌های لازم برای ایجاد منطقه آزاد سایبری با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاونت شبکه ملی اطلاعات، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی صندوق نوآوری و شکوفایی، تخصیص ارز به شرکت‌های مستقر در پارک، روند واگذاری اراضی در سایت‌های البرز، مشهد و فولادشهر، زمان‌بندی فراخوان واگذاری و نیز تدوین بسته‌های حمایتی با هدف جذب سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های خارجی ارائه کرد.

در ادامه، معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات با طرح دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی، راهکار‌هایی برای ارتقای عملکرد پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسریع در اجرای برنامه‌های این مجموعه ارائه کردند.

نشست‌های «پنج‌شنبه‌های نظارتی» به‌صورت مستمر و هفتگی با هدف بررسی دقیق عملکرد بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌ها و تسریع در رفع موانع اجرایی برگزار می‌شود.