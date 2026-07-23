آیا گرمی هوای کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد؟
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد برای ۵ روز آینده، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع گردوغبار در برخی مناطق خبر داد.
کرمی با اشاره به اینکه، در برخی مناطق استان احتمال وقوع غبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد افزود: برای فردا جمعه دوم مردادماه آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی می شود.
وی ادامه داد: فردا افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات و وجود غبار در بعضی مناطق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان اضافه کرد: همچنین روز شنبه سوم مردادماه هم آسمان استان صاف تا کمی ابری، همراه با افزایش سرعت وزش باد و احتمال غبار در برخی نقاط خواهد بود.
وی تاکید کرد: بر اساس گزارش هواشناسی، در ۲۴ ساعت گذشته منطقه لیشتر با ثبت دمای ۴۵.۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده و سیسخت با کمینه دمای ۱۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.