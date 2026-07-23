مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد برای ۵ روز آینده، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع گردوغبار در برخی مناطق خبر داد.

آیا گرمی هوای کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد؟

آیا گرمی هوای کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی مدیرکل هواشناسی استان گفت: از نظر دمایی در ۵ روز آینده تغییرات محسوسی نداریم و ماندگاری هوای گرم در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

کرمی با اشاره به اینکه، در برخی مناطق استان احتمال وقوع غبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد افزود: برای فردا جمعه دوم مردادماه آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می شود.

وی ادامه داد: فردا افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات و وجود غبار در بعضی مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان اضافه کرد : همچنین روز شنبه سوم مردادماه هم آسمان استان صاف تا کمی ابری، همراه با افزایش سرعت وزش باد و احتمال غبار در برخی نقاط خواهد بود.