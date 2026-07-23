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مرکز خرید تضمینی گندم شهر گهرو در استان چهارمحال و بختیاری بمنظور ارائه خدمات مناسب به بهرهبرداران، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،
رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: این مرکز بهویژه برای کشاورزانی که میزان گندم تولیدی آنها پایین است و انتقال محصول به مراکز سیلویی از نظر اقتصادی برایشان مقرونبهصرفه نیست، راهاندازی شده است.
بهرامی افزود: بهرهبرداران میتوانند با تحویل محصول خود در مرکز خرید تضمینی گهرو، ضمن کاهش هزینههای حملونقل، در کوتاهترین زمان ممکن محصول خود را به فروش برسانند.
به گفته وی راهاندازی این مرکز گامی مؤثر در راستای افزایش دسترسی آسان کشاورزان به مراکز خرید تضمینی، کاهش هزینههای جانبی و حمایت از تولیدکنندگان خرد محسوب میشود.