هیئت کشتی کیش اعلام کرد: مسابقات کشتی رده‌های خردسالان، نونهالان و نوجوانان فردا دوم مرداد در کیش برگزار می‌شود.

برگزاری مسابقات کشتی رده‌های خردسالان، نونهالان و نوجوانان در کیش

برگزاری مسابقات کشتی رده‌های خردسالان، نونهالان و نوجوانان در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هیئت کشتی کیش، اعلام کرد: وزن کشی مسابقات فردا دوم مرداد از ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و مسابقات با حضور کشتی گیران از ساعت ۱۸ در سالن کشتی غدیر برگزار می‌شود.

همراه داشتن رضایت نامه برای کشتی گیران زیر ۱۸ سال، بیمه کشتی و بیمه ورزشی، اصل شناسنامه و یا کارت ملی برای کشتی گیران الزامی است.

شماره تماس ۰۹۳۴۷۶۹۹۹۵۰ برای کسب اطلاعات بیشتر آماده پاسخگویی است.