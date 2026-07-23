در جریان سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان البرز تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری میان استانداری البرز و بخش خصوصی به امضا رسید.

امضای ۴ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان البرز

امضای ۴ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، هم‌زمان با سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان البرز، چهار تفاهم‌نامه مهم سرمایه‌گذاری و تولیدی با هدف توسعه زیرساخت‌های صنعتی، انرژی، کشاورزی و حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، احداث شهرک صنعتی دانش‌بنیان فراسا در زمینی به مساحت ۳۷۰ هکتار در منطقه صنعتی سیپورکس شهرستان ساوجبلاغ با سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۱۹۰۰ نفر در دستور کار قرار گرفت.

همچنین تفاهم‌نامه احداث کارخانه خودروسازی خودرو در شهرک صنعتی امید البرز شهرستان اشتهارد به امضا رسید. این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان، زمینه اشتغال ۱۶۰۰ نفر را فراهم کرده و در حوزه مونتاژ خودرو فعالیت خواهد کرد.

در بخش انرژی نیز تفاهم‌نامه احداث سایت نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در شهرک تعاونی نیروگاه خورشیدی صنعت البرز واقع در شهرستان اشتهارد منعقد شد. برای اجرای این طرح ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و برای ۱۵ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

از دیگر تفاهم‌نامه‌های این سفر، احداث مجتمع دامداری ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در شهرستان نظرآباد است که با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۲۰۰۰ نفر اجرا می‌شود. این مجتمع سالانه ۴۵۰۰ تن گوشت قرمز گوسفند و ۴۰۰۰ تن شیر تولید خواهد کرد.