به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون امور معادن وزارت صمت در جریان سفر به مهاباد از جاده‌های مواصلاتی معادن و واحد‌های معدنی این شهرستان بازدید و چالش‌ها و مشکلات این حوزه را از نزدیک در گفت‌و‌گو با معدن‌کاران و مسئولان بررسی کرد. وجیه الله جعفری گفت: ایجاد و توسعه زیر ساخت‌ها، جلوگیری از خام فروشی و کمک به فرآوری بیشتر درحوزه معادن از اولویت‌های وزارت صمت است. معاون معدن وزیر صمت در خصوص حل مشکلات این حوزه در آذربایجان غربی قول مساعد داد و گفت: دولت حامی تولید کنندگان در همه حوزه هاست.

سخاوت خیرخواه مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز روند احیای واحد‌های راکد معدنی در استان را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: استان آذربایجان غربی در احیای واحد‌های راکد معدنی از رتبه ۱۶ کشوری به رتبه چهار رسیده است. درجریان این سفر بر ظرفیت‌های مهاباد در حوزه معادن و استفاده بیشتر از این قابلیت‌ها تأکید شد. از مجموع ۷۶ معدن شهرستان مهاباد ۳۸ معدن فعال است که قرار است روند کار و تولید در ۱۷ معدن دیگر پس از شناسایی، ثبت و مراحل قانونی آغاز شود.