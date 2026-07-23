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معاون معدن وزیر صمت در مهاباد از تسریع روند احیای واحدهای معدنی در آذربایجانغربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون امور معادن وزارت صمت در جریان سفر به مهاباد از جادههای مواصلاتی معادن و واحدهای معدنی این شهرستان بازدید و چالشها و مشکلات این حوزه را از نزدیک در گفتوگو با معدنکاران و مسئولان بررسی کرد. وجیه الله جعفری گفت: ایجاد و توسعه زیر ساختها، جلوگیری از خام فروشی و کمک به فرآوری بیشتر درحوزه معادن از اولویتهای وزارت صمت است. معاون معدن وزیر صمت در خصوص حل مشکلات این حوزه در آذربایجان غربی قول مساعد داد و گفت: دولت حامی تولید کنندگان در همه حوزه هاست.
سخاوت خیرخواه مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز روند احیای واحدهای راکد معدنی در استان را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: استان آذربایجان غربی در احیای واحدهای راکد معدنی از رتبه ۱۶ کشوری به رتبه چهار رسیده است. درجریان این سفر بر ظرفیتهای مهاباد در حوزه معادن و استفاده بیشتر از این قابلیتها تأکید شد. از مجموع ۷۶ معدن شهرستان مهاباد ۳۸ معدن فعال است که قرار است روند کار و تولید در ۱۷ معدن دیگر پس از شناسایی، ثبت و مراحل قانونی آغاز شود.