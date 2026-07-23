درخشش شاعر کهگیلویه و بویراحمدی در دهمین کنگره ملی شعر ایثار
زیبا خدابخشی از استان کهگیلویه و بویراحمد، موفق به کسب رتبه سوم در کنگره ملی شعر ایثار شد.
این رویداد فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در هنر معاصر و با حضور جمعی از مسئولین حوزه فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
در پایان این کنگره ملی، هیات داوران پس از بررسی آثار ارسالی از سراسر کشور، برگزیدگان نهایی بخشهای مختلف را معرفی کردند که در بخش شعر نیمایی، «زیبا خدابخشی» از استان کهگیلویه و بویراحمد توانست با ارائه اثری فاخر، رتبه سوم این دوره از کنگره ملی شعر ایثار را به خود اختصاص دهد.
کنگره ملی شعر ایثار به عنوان یکی از رویدادهای شاخص هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بستری برای شناسایی و حمایت از استعدادهای شعری کشور با محوریت ترویج گفتمان فرهنگ ایثار وشهادت است.
در این مراسم، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمد کرماللهی، مدیرکل اداره هنری بنیاد شهید به تبیین جایگاه شعر در انتقال مفاهیم ارزشی پرداختند، همچنین احمد بهرامی، مدیرکل و سید ابوذر دیماد، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید استان کهگیلویه وبویراحمد نیز در این آیین حضور داشتند.