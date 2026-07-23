زیبا خدابخشی از استان کهگیلویه و بویراحمد، موفق به کسب رتبه سوم در کنگره ملی شعر ایثار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مراسم اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار، به میزبانی شهر شیراز در سالن «شهر راز» برگزار شد.

این رویداد فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در هنر معاصر و با حضور جمعی از مسئولین حوزه فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

در پایان این کنگره ملی، هیات داوران پس از بررسی آثار ارسالی از سراسر کشور، برگزیدگان نهایی بخش‌های مختلف را معرفی کردند که در بخش شعر نیمایی، «زیبا خدابخشی» از استان کهگیلویه و بویراحمد توانست با ارائه اثری فاخر، رتبه سوم این دوره از کنگره ملی شعر ایثار را به خود اختصاص دهد.

کنگره ملی شعر ایثار به عنوان یکی از رویداد‌های شاخص هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بستری برای شناسایی و حمایت از استعداد‌های شعری کشور با محوریت ترویج گفتمان فرهنگ ایثار وشهادت است.