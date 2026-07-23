مراسم بزرگداشت رهبر شهید با حضور اقوام و احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شرکت کنندگان در این مراسم تاکید کردند همبستگی بهترین سلاح برای دفاع از ایران است.

مراسم گرامیداشت قائد شهید امت با حضور مداحان روستا‌های شرق استان در روستای قرن آباد گرگان هم برگزار شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: امروز بیش از هر زمان، نیازمند حفظ روحیه حماسی در کشوریم و مداحان باید آرایش جدیدی مقابل جنگ فرهنگی دشمن بگیرند. اقشار مختلف مردم در آق قلا نیز نام و یاد رهبر شهید را گرامی داشتند.

همچنین مداحان روستا‌های شرق گرگان نیز با برپایی مراسم یاد و نام رهبر شهید را گرامی داشتند.