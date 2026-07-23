به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، منصور کریمی فرد با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان گفت: در این طرح که با مشارکت آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی در حال اجرا است، فضای آموزشی مدارس زیباسازی و رنگ آمیزی می‌شود.

عنایت صادقی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد نیز با اعلام اینکه طرح شهید عجمیان تا نیمه دوم شهریورماه ادامه دارد، گفت: ۱۷۰ کلاس درس با مشارکت دانش آموزان و همراهی استادکاران و گروه‌های جهادی زیباسازی و بهسازی می‌شود.