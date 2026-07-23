به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، نمایشگاه مد ولباس با محوریت پوشاک و حجاب در شبستان امام خمینی حرم شاهچراغ ع میزبان زائران و مسافران اربعین است.

به گفته عصو کمیته اجرایی نمایشگاه. این نمایشگاه با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی پوشاک و حجاب، و متناسب با فصل گرم و سفر‌های اربعینی دایر شده و پوشاک عفاف و حجاب و لوازم متناسب با فصل گرم و ویژه پیاده روی اربعین را با تخفیفات ویژه و با قیمت‌های عمده فروشی به بازدید کنندگان عرضه می‌کند.

به گفته خانم احمدی، این نمایشگاه تا ۵ مرداد ماه در طبقه دوم شبستان امام خمینی حرم شاهچراغ پذیرای زائران و مسافران اربعینی کربلای معلی است.