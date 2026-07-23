وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، به منظور شرکت در اجلاس وزرای کشور کشورهای عضو بریکس وارد دهلی‌نو، پایتخت هند، شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از دهلی نو ، در بدو ورود، وی در فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی مورد استقبال «مدیرکل وزارت کشور هند» و سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو قرار گرفت.

وزیر کشور ایران در جریان این سفر، ضمن حضور و سخنرانی در اجلاس وزرای کشور کشورهای عضو بریکس، با تعدادی از همتایان خود از کشورهای عضو نیز دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های امنیت داخلی، مقابله با تروریسم، جرائم سازمان‌یافته، مدیریت بحران و توسعه همکاری‌های انتظامی و مرزی، گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد کرد.