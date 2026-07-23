پخش زنده
امروز: -
هیئت تجاری افغانستان از ظرفیتهای شرق استان از جمله واحدهای بستهبندی و سردخانههای خرما، صنایع تولید نئوپان و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، بازدید کرد
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رئیس اتاق بازرگانی شهرستان بم از برنامهریزی برای اعزام هیئت تجاری این شهرستان به افغانستان برای توسعه مراودات اقتصادی و شناسایی فرصتهای جدید صادراتی خبر داد.
حامد بدرآبادی، در نشست مشترک فعالان اقتصادی شرق استان کرمان و تجار افغانستان ، با اشاره به بازدیدهای میدانی هیئت تجاری افغانستان از ظرفیتهای منطقه، افزود: بازدید از واحدهای بستهبندی و سردخانههای خرما، صنایع تولید نئوپان و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، دیدگاه تجار افغانستانی را به توانمندیهای صنعتی، معدنی و کشاورزی شرق استان بهطور کامل تغییر داد.
وی افزود: اعضای این هیئت تجاری اذعان کردند که پیش از این بازدید، تصور نمیکردند شهرستان بم از چنین ظرفیتهای گستردهای برای همکاریهای دوجانبه برخوردار باشد و این تعاملات حضوری، تأثیر بسزایی در تغییر نگرش و توسعه همکاریهای بازرگانی میان ایران و کشور دوست و همسایه، افغانستان خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی بم با اشاره به حوزههای مورد علاقه سرمایهگذاران افغانستانی برای ورود به بازار ایران، گفت: تجار حاضر در این هیئت در زمینههای مصالح ساختمانی، نهادههای کشاورزی شامل کود، بذر و سم، پتروشیمی، فولاد و همچنین ماشینآلات کشاورزی فعال هستند که این تنوعِ حوزههای کاری، بستر بسیار مناسبی برای گسترش مراودات تجاری فراهم کرده است.
بدرآبادی، با اشاره به چالشهای ارزی سالهای اخیر، تصریح کرد: پیش از نوسانات ارزی و اعمال تحریمهای ظالمانه، صادرات به صورت ریالی به کشورهایی مانند افغانستان و عراق به سهولت انجام میشد که در اوضاع کنونی، بازگشت به آن روش نیازمند اصلاحاتی در قوانین بازگشت ارز است.
وی ادامه داد: در حال حاضر رایزنیها برای تسهیل این فرآیند در جریان است و تجار افغانستانی نیز برای انجام معاملات با ریال ابراز تمایل کردهاند.
بدرآبادی، بر نقش حمایتی اتاق بازرگانی در رفع موانع تجاری تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی بم آمادگی دارد تا اختلافات احتمالی فعالان اقتصادی دو کشور را با وساطت و مذاکره حلوفصل کند تا بازرگانان با احساس امنیت و آرامش بیشتری به سرمایهگذاری و فعالیت در ایران بپردازند.
رئیس اتاق بازرگانی بم خاطرنشان کرد: با همکاری اتاق بازرگانی کرمان، برنامهریزیهای لازم برای اعزام یک هیئت تجاری از بم به افغانستان و حضور در نمایشگاههای تخصصی آن کشور در دست اقدام و امید است این رفتوآمدها نتایج اقتصادی ملموس و مؤثری برای طرفین باشد.