دستاورد سازی دولت لبنان

در حالیکه بخش هایی از جنوب لبنان همچنان در اشغال است ، رسانه های وابسته به غرب در لبنان با انحراف از این مهم ، برقراری پروازهای مستقیم میان بیروت و واشنگتن را به عنوان یک دستاورد مهم در سفر رئیس جمهور لبنان به آمریکا تلقی می کنند