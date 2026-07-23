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نماینده ولیفقیه در مازندران گفت: الگوی رسانهای و تبلیغی اهلبیت(ع) پس از عاشورا، راهبردی مؤثر برای برهم زدن معادلات دشمن در جنگ ترکیبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولیفقیه در مازندران، در گردهمایی ائمه جمعه و شورای زکات استان که در فریدونکنار برگزار شد، با تبیین جایگاه جریانساز اهلبیت (ع) در تاریخ اسلام، تأکید کرد: الگوی رسانهای و تبلیغی اهلبیت (ع) پس از واقعه عاشورا، قدرتمندترین ابزار برای برهم زدن معادلات جبهه دشمن است.
نماینده ولیفقیه در مازندران در این نشست، ضمن قدردانی از اهتمام مسئولان برای تأمین نیازهای کشور در شرایط خطیر کنونی، مدیریت منابع و پیشگیری از کمبودها را زمینهساز حفظ آرامش جامعه و تداوم پشتیبانی از جبهه مقاومت دانست.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به تقارن ایام با آغاز ماه صفر، بر اهمیت جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: کاروان اهلبیت (ع) با وجود قرار داشتن در بند اسارت، با بهرهگیری از قدرتِ «بیان» و افشاگریِ خطبههای حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)، فضای غبارآلود جامعه را دگرگون و هیمنه حکومت یزیدی را در هم شکستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، ضمن هشدار نسبت به توطئههای دشمنان برای تضعیف ساختار نظام اسلامی، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، حفظ انسجام ملی و هوشمندی در برابر ترفندهای دشمن، نمود عینی حرکت در مسیر مکتب اهلبیت (ع) است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ عزت ملی، خاطرنشان کرد: تجربه توافقهای خسارتبار گذشته نباید تکرار شود و نباید در برابر زیادهخواهیهای دشمنان ذرهای کوتاه آمد.
نماینده ولیفقیه در مازندران، حمایت همهجانبه از مدافعان امنیت و رزمندگان جبهه مقاومت را وظیفهای همگانی دانست و افزود: تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تقویت روحیه همدلی، تنها راه عبور پیروزمندانه از شرایط دشوار کنونی است.
آیتالله محمدی لائینی همچنین با اشاره به جایگاه فریضه زکات، بر لزوم همافزایی در ترویج این واجب الهی تأکید کرد و از متولیان خواست همانگونه که در مدیریت باشکوه مراسم محرم و حضور حماسی مردم در صحنه موفق عمل شد، در آستانه اربعین حسینی نیز با برنامهریزی دقیق، هماهنگیهای لازم برای تداوم این جریان عظیم فرهنگی و اجتماعی صورت پذیرد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در گردهمایی ائمه جمعه و شورای زکات که در فریدونکنار برگزار شد، با تاکید بر لزوم آرایش جنگی در حوزه اقتصاد، از فعالسازی ۱۷۴۵ شورای زکات روستایی در استان خبر داد.
میثم معافی با اشاره به اینکه امروز اتاق جنگ دشمن به وزارت خزانهداری آمریکا منتقل شده است، اظهار داشت: در حالی که در حوزههای دفاعی و موشکی به تراز بالایی دست یافتهایم، ضرورت دارد در ساختارهای اقتصادی و پولی نیز متناسب با جنگ اقتصادی دشمن، آرایش متناسب بگیریم.
وی با اشاره به فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه، از جمله دهکهای پایین و بخشهایی از اقشار متوسط، افزود: حدود ۸ درصد از جمعیت استان به صورت رسمی تحت حمایت کمیته امداد هستند، اما با احتساب مراجعات موردی و غیررسمی برای دریافت خدمات درمانی و معیشتی، این آمار به حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد میرسد که لزوم پاسخگویی و گرهگشایی فوری را نشان میدهد.
مدیرکل کمیته امداد مازندران با تشریح ظرفیتهای مالی این نهاد، گفت: سالانه حدود ۶ هزار میلیارد تومان در کمیته امداد استان هزینه میشود که بخش عمدهای از آن در قالب تسهیلات قرضالحسنه است؛ با این وجود، با توجه به نیازهای واقعی جامعه هدف، برای جبران فاصله موجود، نیازمند خلق منابع جدید با مشارکت جدی مردم هستیم.
معافی از رشد میانگین سالانه ۷۰ درصدی زکات در مازندران طی ۹ سال اخیر خبر داد و تصریح کرد: تعداد شوراهای زکات روستایی از ۲۲۰ روستا در سال ۹۶ به ۱۷۴۵ روستا افزایش یافته است که این شبکه به زودی در تمامی روستاهای استان مستقر خواهد شد.