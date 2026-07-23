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معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر پایداری امنیت غذایی کشور گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود ۲۴ همت خسارت به واحدهای تولیدی، انبارها، سردخانهها و دیگر زیرساختهای بخش خصوصی کشاورزی در کشور وارد شده است و بسته حمایتی دولت با همکاری سازمان برنامه و بودجه در مرحله نهایی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، اکبر فتحی در بازدید از زیرساختهای آسیبدیده بخش کشاورزی هرمزگان افزود: با وجود حملات اخیر، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه دارد و بسته حمایتی دولت برای جبران خسارتهای وارد شده به بخش کشاورزی در حال نهایی شدن است.
وی گفت: با وجود شرایط ناشی از حملات اخیر، به همت کشاورزان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه تأمین و توزیع، هیچگونه خللی در تأمین امنیت غذایی کشور ایجاد نشده و با ذخایر مناسب کالاهای راهبردی، مردم هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در بازدید از اسکله پشت شهر بندرعباس از تصویب بسته حمایتی برای جبران خسارت آسیبدیدگان خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه دولت، این بسته حمایتی شامل تسهیلات کمبهره و کمکهای بلاعوض است و تلاش میشود حداکثر تا ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در اختیار بهرهبرداران و آسیبدیدگان قرار گیرد.
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در ادامه این بازدید، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با قدردانی از تلاش کشاورزان، بهرهبرداران و کارکنان شبکه تعاون روستایی گفت:در حملات اخیر، ۷۷ واحد انباری شبکه تعاون روستایی در ۱۳ استان کشور با ظرفیت بیش از ۱۴۰ هزار تن آسیب دیدهاند که در هرمزگان نیز یک سردخانه نگهداری میوه تنظیم بازار و مرغ شرکت پشتیبانی امور دام، به همراه یک انبار دو هزار تنی گندم، دچار خسارت مستقیم شده است.
علی برابری میزان خسارت وارد شده به زیرساختهای شبکه تعاون روستایی هرمزگان را حدود ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، استانداری هرمزگان و سازمان مرکزی تعاون روستایی و با دستور ویژه رئیسجمهور، تأمین اعتبارات جبرانی برای بازسازی این زیرساختها در حال پیگیری است.
مدیرکل شیلات هرمزگان نیز گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم، بیش از ۴۰۰ شناور صیادی استان مورد حمله قرار گرفت که بیش از سه همت خسارت به این بخش وارد شده است.
محمد بارانی افزود: بیشترین خسارت به قایقهای صیادی در شهرستان سیریک و بیشترین آسیب به لنجهای صیادی در شهرستان جاسک وارد شده و روند برآورد نهایی خسارتها و پیگیری برای جبران آن ادامه دارد.