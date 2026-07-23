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تیم فوتبال دختران ایران در رقابتهای کمتر از ۲۰ سال کافا در دومین دیدار مقابل ازبکستان به تساوی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کمتر از ۲۰ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیمهای ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۹ تا ۲۶ جولای (۲۸ تیر تا ۵ مرداد) به میزبانی تاجیکستان در دوشنبه برگزار می شود.
تیم دختران ایران امروز در دومین دیدار در این رقابت ها مقابل ازبکستان به تساوی یک بر یک رسید.
گل ایران را در این دیدار سارا رهنما به ثمر رساند.
تیم فوتبال دختران ایران در نخستین دیدار در این رقابت ها با نتیجه ۳ - ۲ از سد تاجیکستان گذشت.
تیم فوتبال دختران ایران در سومین دیدار خود در رقابتهای کمتر از ۲۰ سال کافا، سوم مرداد ماه از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف قرقیزستان میرود.